Ушаков: в Абу-Даби мирный план США по Украине не обсуждался

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Мирный план Вашингтона по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался в ходе переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, сможет ли Москва иметь представление о мирном плане США по итогам переговоров в Абу-Даби.
«Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было», — отметил помощник президента.