Политолог: Рубио пытается замедлить достижение мира на Украине

«Рубио можно назвать главным проукраинским ястребом в администрации Трампа, как минимум после ухода Кита Келлога. В контексте переговорного процесса проявляются его личные президентские амбиции на 2028 год. Он пытается создать себе портфолио, либо устроив маленькую победоносную войну в Венесуэле, либо разрешив украинский кризис с позиции силы», — пояснил Дудаков.
Политолог также отметил, что навряд ли главной целью Рубио является срыв переговоров по Украине, но оказать влияние на замедление процесса он может.
Как пояснил эксперт, главными оппонентами Рубио по украинскому треку в администрации США являются вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Между этими группировками наблюдается активное противостояние, исход которого определит переговорную стратегию Соединенных Штатов и окажет влияние на процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.