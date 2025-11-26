Политолог: Рубио пытается замедлить достижение мира на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио, будучи одним из наиболее активных сторонников Украины в администрации Трампа, может стремиться замедлить продвижение мирного процесса. По мнению политолога Малека Дудакова, мотивацией генсека являются личные политические амбиции, направленные на формирование позитивного имиджа для участия в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.