Политолог: Рубио пытается замедлить достижение мира на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио, будучи одним из наиболее активных сторонников Украины в администрации Трампа, может стремиться замедлить продвижение мирного процесса. По мнению политолога Малека Дудакова, мотивацией генсека являются личные политические амбиции, направленные на формирование позитивного имиджа для участия в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Рубио можно назвать главным проукраинским ястребом в администрации Трампа, как минимум после ухода Кита Келлога. В контексте переговорного процесса проявляются его личные президентские амбиции на 2028 год. Он пытается создать себе портфолио, либо устроив маленькую победоносную войну в Венесуэле, либо разрешив украинский кризис с позиции силы», — пояснил Дудаков.

Политолог также отметил, что навряд ли главной целью Рубио является срыв переговоров по Украине, но оказать влияние на замедление процесса он может.

Как пояснил эксперт, главными оппонентами Рубио по украинскому треку в администрации США являются вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Между этими группировками наблюдается активное противостояние, исход которого определит переговорную стратегию Соединенных Штатов и окажет влияние на процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.


Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
