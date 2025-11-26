Порошенко заподозрили в подготовке к выборам на фоне переговоров с США

19 ноября политолог Дмитрий Журавлев допустил в разговоре с «Лентой.ру», что Порошенко теоретически мог бы снова стать главой государства, сместив действующего лидера Владимира Зеленского. Аналитик не исключил, что может настать момент, когда бывший президент будет рассматриваться как единственный достойный кандидат на высокий пост. Он также отметил, что у экс-президента есть определенная поддержка народа.