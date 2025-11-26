В МИД Армении уточнили позицию по выходу из ОДКБ

Дипломат сообщил, что в повестке дипведомства страны такая задача не стоит. Он уточнил, что формат взаимодействия и выбранный Арменией курс относительно участия в Организации Договора о коллективной безопасности известен другим государствам, входящим в ее состав. Сафарян объяснил, что Ереван не вмешивается в деятельность ОДКБ, но и не блокирует принятие решений или документов, рассказывает «Интерфакс».
«На данном этапе наша политика такая. Армения ведет свою внешнюю политику на основе своих интересов и исходя из формирующейся ситуации», — отметил представитель армянского МИД.
О возможности выхода республики из ОДКБ ранее заявлял глава армянского правительства Никол Пашинян. В июне он назвал вероятность исключения страны из организации «наиболее вероятной», в декабре 2024 года его высказывание об участии Армении в ОДКБ было более радикальным — он заявил, что Ереван считает себя вышедшим из объединения и точка невозврата туда пройдена. Причиной приостановки участия премьер Армении назвал невыполнение ОДКБ своих обязательств по обеспечению безопасности республики.