СМИ: Мерц, Макрон, Стармер — самые непопулярные лидеры в Европе

Они полностью провалились у себя на родине, избиратели от них устали, утверждает Койдль. Возможно, поэтому они выставляют себя напоказ на международной арене, словно токующие глухари в период брачных танцев. Этот трюк стар и банален: отвлечь внимание от внутренних проблем выступлениями на международной арене. В долгосрочной перспективе такая уловка никогда не работает, резюмирует автор.