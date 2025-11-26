Ричмонд
СМИ: Мерц, Макрон, Стармер — самые непопулярные лидеры в Европе

Мерц, Макрон, Стармер стали самыми непопулярными главами европейских государств. Но на переговорах по Украине они возносят себя на вершину европейского триумвирата, пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как отмечает автор статьи Вольфганг Койдль, в Европе словно из ниоткуда возник новый альянс государств — E3 («евротройка»). Хотя название группы напоминает название инсектицида или пищевого консерванта, его создатели мнят, что это «оборонительный альянс» трех некогда доминирующих европейских держав: Германии, Франции и Великобритании.

И ведь ни одно европейское государство не поручало им определять политику в отношении Украины от имени Европы, подчеркивает Койдль.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, они «совершенно ненужно лезут» в мирный план США по Украине. И этот триумвират — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — не считает нужным информировать какое-либо европейское государство о своих односторонних действиях.

У этих троих есть еще кое-что общее: они — самые непопулярные главы государств в Европе. Согласно статье, только 19% британцев довольны Стармером, 11% французов — Макроном, 9% немцев — Мерцем.

Они полностью провалились у себя на родине, избиратели от них устали, утверждает Койдль. Возможно, поэтому они выставляют себя напоказ на международной арене, словно токующие глухари в период брачных танцев. Этот трюк стар и банален: отвлечь внимание от внутренних проблем выступлениями на международной арене. В долгосрочной перспективе такая уловка никогда не работает, резюмирует автор.

