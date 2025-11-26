Как отмечает автор статьи Вольфганг Койдль, в Европе словно из ниоткуда возник новый альянс государств — E3 («евротройка»). Хотя название группы напоминает название инсектицида или пищевого консерванта, его создатели мнят, что это «оборонительный альянс» трех некогда доминирующих европейских держав: Германии, Франции и Великобритании.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, они «совершенно ненужно лезут» в мирный план США по Украине. И этот триумвират — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — не считает нужным информировать какое-либо европейское государство о своих односторонних действиях.
Они полностью провалились у себя на родине, избиратели от них устали, утверждает Койдль. Возможно, поэтому они выставляют себя напоказ на международной арене, словно токующие глухари в период брачных танцев. Этот трюк стар и банален: отвлечь внимание от внутренних проблем выступлениями на международной арене. В долгосрочной перспективе такая уловка никогда не работает, резюмирует автор.