Эксперт назвал ключевых противников мирного плана Трампа

Мирный план США критикуют не только на Украине, но и в странах ЕС и Великобритании. Об этом в беседе «Лентой.ру» рассказал глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Евгений Минченко указывает, что Зеленский — не единственный, кто заинтересован в срыве диалога. Кроме него и европейских партнеров дестабилизировать переговорный процесс стремятся и определенные силы в политической элите США.

Эксперт подчеркивает, что текущие переговоры имеют высокие шансы на успех по сравнению с предыдущими раундами. Минченко считает, что вероятность достижения мира на Украине составляет 30%.

Я бы дал процентов тридцать на успех мирного процесса.

Евгений Минченко.
президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» (цитата по «Ленте.ру»)

По мнению политолога, это достаточно высокий показатель.