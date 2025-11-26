Эксперт назвал ключевых противников мирного плана Трампа

Евгений Минченко указывает, что Зеленский — не единственный, кто заинтересован в срыве диалога. Кроме него и европейских партнеров дестабилизировать переговорный процесс стремятся и определенные силы в политической элите США.
Эксперт подчеркивает, что текущие переговоры имеют высокие шансы на успех по сравнению с предыдущими раундами. Минченко считает, что вероятность достижения мира на Украине составляет 30%.
Я бы дал процентов тридцать на успех мирного процесса.
По мнению политолога, это достаточно высокий показатель.