Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 26 ноября: главное

Кремль пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом.
Нет, у нас контакты есть. Сейчас речь идет, вы слышали, наверное, что сам Трамп сказал, что имеет в виду направить господина Уиткоффа в Москву. По мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим.
Кремль призвал не преувеличивать значение утечек телефонных переговоров РФ и США.
Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, — это однозначно.
Также Кремль призвал не делать преждевременных заключений о близости конфликта на Украине к завершению.
«Чуть-чуть севший голос» у Владимира Путина во время его выступления в Бишкеке является обычным делом. По словам Пескова, это не повлияет на работу и рабочий график президента.