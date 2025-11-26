Ричмонд
Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 26 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления пресс-секретаря президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль пообещал сообщить о точных сроках контактов с Уиткоффом.

Нет, у нас контакты есть. Сейчас речь идет, вы слышали, наверное, что сам Трамп сказал, что имеет в виду направить господина Уиткоффа в Москву. По мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль призвал не преувеличивать значение утечек телефонных переговоров РФ и США.

Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло, — это однозначно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также Кремль призвал не делать преждевременных заключений о близости конфликта на Украине к завершению.

«Чуть-чуть севший голос» у Владимира Путина во время его выступления в Бишкеке является обычным делом. По словам Пескова, это не повлияет на работу и рабочий график президента.

