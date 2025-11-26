Axios: встреча Трампа с саудовским принцем была напряженной из-за Израиля

Согласно статье, после подписания соглашения о прекращении огня в Газе Трамп надеялся, что его встреча с саудовским кронпринцем приведет к нормализации саудовско-израильских отношений.
Трамп и Мухаммед ибн Салман публично хвалили друг друга и не демонстрировали никаких разногласий. Но, как утверждают источники, некоторые моменты их закрытой встречи были напряженными.
Причем Белый дом заранее оповестил последнего о том, что президент ожидает прогресса в нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.
Как напоминает Axios, соглашения Авраама, подписанные в 2020 году, нормализовали отношения между Израилем и рядом арабских государств и стали ключевым внешнеполитическим достижением первого президентского срока Трампа.
Он утверждает, что саудовское общество сейчас не готово к такому шагу, сообщили Axios три источника.
«Трамп очень старался уговорить кронпринца. Это была честная дискуссия. Но Мухаммед ибн Салман — сильный человек. Он стоял на своем», — сообщил один из собеседников.
Кронпринц потребовал, чтобы в обмен на нормализацию отношений с Израилем Тель-Авив согласился на «необратимый, заслуживающий доверия и ограниченный по времени путь» создания государства Палестина. Однако правительство Израиля выступает категорически против такой идеи.