Axios: встреча Трампа с саудовским принцем была напряженной из-за Израиля

Кронпринц потребовал, чтобы в обмен на нормализацию отношений с Израилем Тель-Авив согласился на «необратимый, заслуживающий доверия и ограниченный по времени путь» создания государства Палестина. Однако правительство Израиля выступает категорически против такой идеи.