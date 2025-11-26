Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: встреча Трампа с саудовским принцем была напряженной из-за Израиля

Встреча президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда на прошлой неделе стала напряженной, когда речь зашла о возможном присоединении Саудовской Аравии к соглашениям Авраама и нормализации отношений с Израилем. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, после подписания соглашения о прекращении огня в Газе Трамп надеялся, что его встреча с саудовским кронпринцем приведет к нормализации саудовско-израильских отношений.

Трамп и Мухаммед ибн Салман публично хвалили друг друга и не демонстрировали никаких разногласий. Но, как утверждают источники, некоторые моменты их закрытой встречи были напряженными.

Глава Белого дома, по словам собеседников, оказал «жесткое давление» на наследного принца Саудовской Аравии и был разочарован, столкнувшись с его решительным отпором.

Причем Белый дом заранее оповестил последнего о том, что президент ожидает прогресса в нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.

Как напоминает Axios, соглашения Авраама, подписанные в 2020 году, нормализовали отношения между Израилем и рядом арабских государств и стали ключевым внешнеполитическим достижением первого президентского срока Трампа.

Кронпринц отказался от идеи присоединиться к соглашениям Авраама, потому что, по его словам, после войны в Газе граждане Саудовской Аравии настроены «крайне антиизраильски».

Он утверждает, что саудовское общество сейчас не готово к такому шагу, сообщили Axios три источника.

«Трамп очень старался уговорить кронпринца. Это была честная дискуссия. Но Мухаммед ибн Салман — сильный человек. Он стоял на своем», — сообщил один из собеседников.

Кронпринц потребовал, чтобы в обмен на нормализацию отношений с Израилем Тель-Авив согласился на «необратимый, заслуживающий доверия и ограниченный по времени путь» создания государства Палестина. Однако правительство Израиля выступает категорически против такой идеи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше