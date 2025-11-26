Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: российская сторона обсудит с Уиткоффом план США

Спецпосланник Соединенных Штатов приедет в Москву не один, рассказал помощник президента РФ.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия пока не начинала обсуждение мирного плана с США, однако сделает это во время приезда в РФ американского спецпосланника Стивена Уиткоффа. Он должен прибыть в Москву не один, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Содержание [плана] будет обсуждаться, — отметил представитель Кремля. — Мы, российская сторона, ни с кем конкретно никакие документы не обсуждали еще».

«Вот договорились о встрече с господином Уиткоффом, надеюсь, он приедет не один, будут еще другие представители украинской команды, которые занимаются украинским досье, — добавил Ушаков. — Вот мы начнем дискуссию».

Полученный ранее Россией неофициально план США по мирному урегулированию на Украине состоит из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября Киев провел с Вашингтоном консультации по этому вопросу. Ряд ключевых положений был оставлен до обсуждения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не располагает другими версиями документа, кроме состоящей из 28 пунктов. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и Евросоюзом.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше