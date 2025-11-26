СМИ: после Венесуэлы Трамп «займется» другими странами Латинской Америки

Согласно статье, Райан Берг, руководитель американской программы аналитического центра CSIS*, заявил, что президент Дональд Трамп стремится к тому, чтобы США были «неоспоримой, выдающейся державой в Западном полушарии». Эти амбиции окрестили «доктриной Донро» (по аналогии с доктриной Монро — внешнеполитической доктриной США, провозглашенной в 1823 году президентом Джеймсом Монро. — Прим. ред.).
Как напоминает профессор международных отношений Чикагского университета Джон Миршаймер, США «не терпят левых правительств… и как только они видят правительство, которое считается левоцентристским, они стремятся заменить его».
В этой стране Латинской Америки 30 ноября пройдут выборы, которые определят, останется ли у власти левая «Свободная партия» или страна вернется к неолиберализму. Ведущие СМИ Гондураса неоднократно обращали внимание на то, что Вашингтон начнет угрожать Гондурасу применением силы, если страна проголосует «неправильно».
В интервью оппозиционный кандидат Сальвадор Насралла признался, что, если победит «Свободная партия», «корабли США, которые вскоре захватят Венесуэлу, направятся в Гондурас».
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау 12 ноября предупредил, что правительство США «быстро и решительно отреагирует на любое посягательство на честность избирательного процесса в Гондурасе». Тем самым он подтвердил, что Вашингтон сотрудничает с оппозицией Гондураса и пойдет против воли гондурасцев, отмечают авторы.
Даже в Британии, как подчеркивают авторы, признают, что «реальной целью» кампании Трампа вокруг Венесуэлы является Куба. Госсекретарь Марко Рубио, очевидно, считает, что «реальная выгода» от наращивания военной мощи США в Карибском бассейне заключается в нанесении «смертельного удара по кубинской революции», говорится в статье.
На фоне многолетней блокады Кубы новый — удобный для Вашингтона — режим в Каракасе мог бы прекратить поставки топлива и других товаров из Венесуэлы на Кубу. Или же эти поставки прекратят военно-морские силы США, что еще больше закрутит гайки в отношении Гаваны, предполагают авторы.
По мнению издания, это бы придало больше смелости спонсируемым США диссидентам на Кубе, которые используют недовольство, вызванное в стране американскими санкциями.
Хотя пока США напрямую не угрожают военными действиями Никарагуа, они ввели новые санкции в отношении местных предприятий и грозятся поднять пошлины на никарагуанский экспорт в США до 100% и попытаться исключить страну из регионального торгового соглашения CAFTA.
Два других левых режима в Карибском бассейне — Колумбия и Мексика — тоже подверглись угрозам Трампа о нанесении военных ударов. Президент Колумбии Густаво Петро попал под санкции Вашингтона как «враждебный иностранный лидер» в ответ на то, что он осудил уничтожение Соединенными Штатами лодок в Карибском море, назвав эти действия «убийством».
Согласно CP, Вашингтон успешно вмешался в недавние выборы в Аргентине. Поддержка администрацией Трампа победы правых в Эквадоре в апреле имела решающее значение после спорных выборов. В декабре состоится второй тур выборов в Чили, и Белый дом рассчитывает на сдвиг вправо на этих выборах, а также на выборах в Колумбии в следующем году и в Мексике в 2030 году.
Падение правительства Мадуро, на его взгляд, остановило бы «поток денег из Каракаса, который привел к социалистической чуме, распространившейся по Латинской Америке».
Причем этот «проект» поддерживают обе партии США, обращает внимание CP. Для его реализации в некоторых странах Вашингтон готов задействовать силу, тогда как в других — Мексике, Гондурасе, Колумбии и даже Чили — «мир по-американски» не предусматривает прямой смены режимов. Для удержания их в подчинении используются инфильтрация, запугивание и кооптация.
* CSIS внесен в РФ в реестр нежелательных организаций