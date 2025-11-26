CNN: Украина отвергла три главных условия мирного плана США

Рютте добавил, что после женевских переговоров предстоит провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. Тем не менее он уточнил, что есть надежда, что «мир скоро наступит». При этом генсек НАТО добавил, что даже если это произойдет, Россия все равно продолжит «представлять собой долгосрочную угрозу». А потому странам альянса надо «гораздо больше тратить» на оборону.