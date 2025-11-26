ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России

Страны ЕС с начала осени обсуждают предложение Брюсселя предоставить Киеву так называемый «репарационный кредит» на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Украина, по замыслу ЕК, сможет вернуть средства, когда и если Россия выплатит ей компенсацию. Категорически против такого займа выступила Бельгия, поскольку большая часть активов России хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер-министр королевства Барт де Вевер заявлял о юридических и репутационных рисках для королевства в случае реализации инициативы. Позже эту позицию поддержала Италия.