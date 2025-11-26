Ричмонд
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России

Документ будет представлен в ближайшие дни. Срочная работа над ним началась из-за того, что альтернативный вариант использования российских активов предложили США. Москва сравнивает любые подобные инициативы с воровством.

Источник: Reuters

Европейская комиссия (ЕК) ускорила работу над предложениями по использованию российских активов для помощи Украине и представит юридическое обоснование в ближайшие дни, сообщают источники Reuters и Bloomberg.

По их данным, срочная подготовка такого документа для достижения соглашения между странами ЕС связана с тем, что предложение по использованию российских активов появилось в мирном плане США по Украине.

Брюссель готов представить документ, подтвердила во время выступления в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счета в одиночку», — сказала она.

Страны ЕС с начала осени обсуждают предложение Брюсселя предоставить Киеву так называемый «репарационный кредит» на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Украина, по замыслу ЕК, сможет вернуть средства, когда и если Россия выплатит ей компенсацию. Категорически против такого займа выступила Бельгия, поскольку большая часть активов России хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер-министр королевства Барт де Вевер заявлял о юридических и репутационных рисках для королевства в случае реализации инициативы. Позже эту позицию поддержала Италия.

Альтернативой «репарационному кредиту» ЕК называла выпуск совместных обязательств для помощи Киеву. Против такой идеи выступает Германия.

В первоначальном варианте американского мирного плана по Украине, который обсуждается с середины ноября, был пункт о том, что $100 млрд замороженных российских активов будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину, а 50% от прибыли с этого получит Вашингтон.

Появление такого положения в документе поставило под вопрос выделение Киеву «репарационного кредита» со стороны ЕС, отмечала Financial Times. При этом после переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября Bloomberg сообщил, что пункт о замороженных российских активах из американского плана убрали.

ЕС уже использует доходы от заблокированных активов России для помощи Украине. В Кремле это называют незаконным, а потенциальное использование самих активов сравнили с воровством и пригрозили обратиться в суды. 20 ноября Госдума приняла обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай, если ЕС примет решение использовать российские активы. Подобный план уже готов, сообщал глава Минфина Антон Силуанов.

