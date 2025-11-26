Ричмонд
Рябков: РФ проявляет должное терпение в диалоге с США

Замглавы МИД России отметил, что ситуация действительно беспрецедентна.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская сторона проявляет должное терпение в диалоге с Вашингтоном. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы понимаем, что не все просто, в том числе с точки зрения внутренней повестки дня в США. Мы понимаем также, что ситуация действительно беспрецедентна и с нашей стороны проявляется должное терпение», — сказал высокопоставленный дипломат.

