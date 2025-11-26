Рябков предупредил о «выжженной земле» после истечения ДСНВ

«В остальном же, а именно в части соглашения об ограничениях на противоракетные и ракетные ядерные потенциалы сторон, после февраля 2026 года останется в буквальном смысле выжженная земля», — сказал Рябков. Завершение жизненного цикла ДСНВ предрешено, отметил он, — продлить договор во второй раз (первый был в 2021 году) больше невозможно, в договоре предусмотрено только одно продление. В этом контексте замминистра напомнил об инициативе президента России Владимира Путина, которую он выдвинул в сентябре 2025 года, — чтобы стороны продолжали соблюдать ограничения по ДСНВ еще как минимум год после истечения его срока.