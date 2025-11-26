Ричмонд
Мерц высказался о победе России в конфликте на Украине

У России нет шансов на победу в конфликте с Украиной, если она будет пытаться достичь ее за счет европейских стран, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет The Guardian.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — приводит «Лента.ру» слова канцлера ФРГ.

Фридрих Мерц также заявил, что Германия намерена оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, и выступает за направление замороженных российских активов на поддержку Киева.

По словам главы немецкого правительства, сохранение мира в Европе стало ключевым ориентиром в политике его кабинета министров.

Мерц подчеркнул, что Берлин настаивает на прекращении украинского конфликта, но отвергает условия, которые ведут к капитуляции Украины. Более того, канцлер Германии сообщил, что ФРГ планирует нарастить объем помощи Украине до 11,5 млрд евро в будущем году.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
