Мерц высказался о победе России в конфликте на Украине

«Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — приводит «Лента.ру» слова канцлера ФРГ.
Фридрих Мерц также заявил, что Германия намерена оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, и выступает за направление замороженных российских активов на поддержку Киева.
По словам главы немецкого правительства, сохранение мира в Европе стало ключевым ориентиром в политике его кабинета министров.
Мерц подчеркнул, что Берлин настаивает на прекращении украинского конфликта, но отвергает условия, которые ведут к капитуляции Украины. Более того, канцлер Германии сообщил, что ФРГ планирует нарастить объем помощи Украине до 11,5 млрд евро в будущем году.