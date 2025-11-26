Ричмонд
Мерц: Европа — не пешка, а суверенный игрок на международной арене

Европа не является «пешкой» на международной арене, она — полноценный суверенный субъект. Об этом 26 ноября заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Источник: Reuters

«В этот судьбоносный момент для Украины, для Европы и для нашего альянса с Америкой я также хочу четко заявить, что решения по европейским делам могут приниматься только по согласованию с Европой. Европа — это не пешка, а суверенный субъект, преследующий свои собственные интересы и ценности», — приводит его слова газета Politico.

Он добавил, что соглашение между державами без согласия Украины и европейцев, не обеспечит основу для подлинного прочного мира для Киева, отмечает «Газета.Ru».

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что некоторые европейские страны лихорадочно пытаются не допустить выхода России и США на договоренности по Украине. Он добавил, что Москве в переговорах важно не отклоняться от понимания, достигнутого с США на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

