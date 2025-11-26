Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия вошла в коалицию по развитию ВМС Украины

Финляндия вошла в состав Военно-морской коалиции, которая координирует помощь в развитии ВМС Украины. Такую информацию распространило министерство обороны Финляндии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Финляндия присоединилась к коалиции на основе тщательного индивидуального рассмотрения, всегда следя, чтобы наш вклад был достаточным и эффективным, а также приносил явную дополнительную ценность для развития военных возможностей Украины», — приводит «Интерфакс» слова главы финского военного ведомства Антти Хаккянен.

Отмечается, что Военно-морскую коалицию по развитию ВМС Украины возглавляют Великобритания и Норвегия. Сейчас в нее входят 17 стран.

Ранее Хельсинки присоединились к ряду международных коалиций по поддержке Украины, в том числе по оказанию помощи с артиллерией, бронетехникой, разминированием и IT-технологиям.

По информации минобороны Финляндии, созданные коалиции призваны гарантировать Украине поддержку на постоянной основе. В рамках сотрудничества совместно с украинскими специалистами осуществляется планирование и развитие оборонного потенциала страны.