Финляндия вошла в коалицию по развитию ВМС Украины

«Финляндия присоединилась к коалиции на основе тщательного индивидуального рассмотрения, всегда следя, чтобы наш вклад был достаточным и эффективным, а также приносил явную дополнительную ценность для развития военных возможностей Украины», — приводит «Интерфакс» слова главы финского военного ведомства Антти Хаккянен.
Отмечается, что Военно-морскую коалицию по развитию ВМС Украины возглавляют Великобритания и Норвегия. Сейчас в нее входят 17 стран.
Ранее Хельсинки присоединились к ряду международных коалиций по поддержке Украины, в том числе по оказанию помощи с артиллерией, бронетехникой, разминированием и IT-технологиям.
По информации минобороны Финляндии, созданные коалиции призваны гарантировать Украине поддержку на постоянной основе. В рамках сотрудничества совместно с украинскими специалистами осуществляется планирование и развитие оборонного потенциала страны.