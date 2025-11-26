Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.
«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать армию России, а также ее военный бюджет», — сказала она.
По словам дипломата, любое мирное соглашение должно включать уступки с российской стороны.
Ранее Каллас назвали настоящей психопаткой. Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что она представляет реальную угрозу безопасности ЕС.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше