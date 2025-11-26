Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
«Наверное, те голоса, которые сейчас появляются [с призывами] уволить Уиткоффа, они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать те пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров», — считает пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Дональд Трамп-младший высказался в поддержку Уиткоффа после публикации расшифровки его переговоров с российский стороной по мирному плану на Украине.
