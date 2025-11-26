Ричмонд
В офисе Зеленского высказались о причастности Украины к утечкам

Украина не имеет отношение к организации утечек телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения», — отметил он.

Подоляк также напомнил о «красных линиях» Украины в отношении урегулирования конфликта. В качестве наиболее значимых для Киева точек он обозначил — территории, численность армии и членство в НАТО. Такие положения, по его словам, необходимо обсуждать на высочайшем уровне.

