В офисе Зеленского высказались о причастности Украины к утечкам

Подоляк также напомнил о «красных линиях» Украины в отношении урегулирования конфликта. В качестве наиболее значимых для Киева точек он обозначил — территории, численность армии и членство в НАТО. Такие положения, по его словам, необходимо обсуждать на высочайшем уровне.