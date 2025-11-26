В офисе Зеленского высказались о причастности Украины к утечкам

«Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения», — отметил он.
Подоляк также напомнил о «красных линиях» Украины в отношении урегулирования конфликта. В качестве наиболее значимых для Киева точек он обозначил — территории, численность армии и членство в НАТО. Такие положения, по его словам, необходимо обсуждать на высочайшем уровне.
