Прокуратура США прекратила дело против Трампа

Прокуратура США прекратила дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Прокуратура штата Джорджия прекращает дело против президента США Дональда Трампа по обвинению в вмешательстве в президентские выборы 2020 года, говорится в ходатайстве о прекращении уголовного преследования от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.

«Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства — ред.) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — говорится в документе.

Ранее издание Newsweek сообщило, что суд снял обвинения против Трампа по трем делам, в рамках которых его заподозрили во вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия.

