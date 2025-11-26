Соглашение РФ и США об утилизации оружейного плутония прекратило действие

«6 ноября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года», — отмечается в документе.