В Испании раскрыли, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине

На Украине поставлены на карту стратегические интересы Европейского союза. Такое мнение выразил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Источник: Life.ru

Глава дипломатического ведомства выступил в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая была организована в формате видео-конференции. Он подчеркнул, что европейская позиция играет центральную роль в мирном урегулировании. Альбарес добавил, что этот процесс должен начаться с немедленного прекращения огня.

«На Украине поставлены на кон интересы Европы. Европейская позиция занимает центральное место в процессе достижения мира», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что Россия не достигнет своих целей в конфликте с Украиной, даже если попытается сделать это за счёт европейских стран. Политик подчеркнул, что Владимиру Путину следует понять отсутствие у него шансов на победу в этом конфликте. Он также акцентировал внимание на том, что обеспечение европейской безопасности остается ключевым приоритетом внешней политики Берлина.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

