В Испании раскрыли, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что Россия не достигнет своих целей в конфликте с Украиной, даже если попытается сделать это за счёт европейских стран. Политик подчеркнул, что Владимиру Путину следует понять отсутствие у него шансов на победу в этом конфликте. Он также акцентировал внимание на том, что обеспечение европейской безопасности остается ключевым приоритетом внешней политики Берлина.