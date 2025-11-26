Германия создаст подразделения с дронами-камикадзе в 2027 году

«Мы уже начали тестирование», — заявил господин Фройдинг. Как отмечает Der Spiegel, речь идет о так называемых барражирующих боеприпасах, которые также называют дронами-камикадзе.
Ранее сообщалось, что германские вооруженные силы будут помогать полиции в борьбе с беспилотниками. Германская полиция и спецслужбы почти ежедневно сообщают о подозрительных БПЛА на территории страны, в том числе над военными объектами. По новому закону предполагается, что бундесвер предоставит оборудование для обнаружения беспилотников и защиты от них, а в исключительных случаях будет их сбивать.