Германия создаст подразделения с дронами-камикадзе в 2027 году

Командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг заявил, что бундесвер планирует создать воинские подразделения, вооруженные ударными БПЛА. Первая такая батарея должна быть создана в 2027 году, а к 2029-му их должно быть уже шесть.

Источник: AP 2024

«Мы уже начали тестирование», — заявил господин Фройдинг. Как отмечает Der Spiegel, речь идет о так называемых барражирующих боеприпасах, которые также называют дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что германские вооруженные силы будут помогать полиции в борьбе с беспилотниками. Германская полиция и спецслужбы почти ежедневно сообщают о подозрительных БПЛА на территории страны, в том числе над военными объектами. По новому закону предполагается, что бундесвер предоставит оборудование для обнаружения беспилотников и защиты от них, а в исключительных случаях будет их сбивать.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
