Германия создаст подразделения с дронами-камикадзе в 2027 году

Ранее сообщалось, что германские вооруженные силы будут помогать полиции в борьбе с беспилотниками. Германская полиция и спецслужбы почти ежедневно сообщают о подозрительных БПЛА на территории страны, в том числе над военными объектами. По новому закону предполагается, что бундесвер предоставит оборудование для обнаружения беспилотников и защиты от них, а в исключительных случаях будет их сбивать.