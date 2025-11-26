В США закрыли все уголовные дела против Трампа

Всего в отношении Трампа в период президентства демократа Джо Байдена было возбуждено четыре уголовных дела. Помимо судебного разбирательства в Джорджии, Трамп обвинялся в ненадлежащем хранении секретных документов во Флориде, в суде Вашингтона ему инкриминировалась попытка за счет незаконных действий сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Помимо этого, против американского лидера были выдвинуты в Нью-Йорке уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Первые три дела были прекращены до вынесения приговора, по последнему делу в январе этого года Трампа признали виновным, суд вынес ему приговор в виде безусловного освобождения. Трамп стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью за уголовные преступления.