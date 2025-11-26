США не пригласят одну страну на саммит G20 в 2026 году

Администрация президента Соединенных шатов Америки (США) Дональда Трампа не планирует приглашать Южную Африку (ЮАР) для участия в мероприятиях G20, которые состоятся в 2026 году в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.