США не пригласят одну страну на саммит G20 в 2026 году

Администрация президента Соединенных шатов Америки (США) Дональда Трампа не планирует приглашать Южную Африку (ЮАР) для участия в мероприятиях G20, которые состоятся в 2026 году в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Reuters

Исключение ЮАР из списка участников встреч крупнейших мировых экономик может стать первым случаем полного отстранения страны за более чем 20-летнюю историю G20.

В текущем году Америка бойкотировала встречу в Южной Африке, якобы на фоне необоснованных обвинений в совершении геноцида в отношении белых южноафриканцев.

Вместо ЮАР администрация Трампа, по данным телеканала, планирует пригласить к участию в G20 Польшу, чтобы она присутствовала на встречах в расширенном формате. В своб очередь правительство Польши активно добивается членства в G20.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о своих попытках отговорить представителей стран G20 от закупок российских нефти и газа.

