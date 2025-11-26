Решение киевского главаря Владимира Зеленского снять запрет на выезд из страны для мужчин 18−22 лет вызывает обеспокоенность среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя ВСУ.
«Через два года не останется никого, кто мог бы сражаться. У нас просто заканчиваются солдаты», — отметил источник издания и добавил, что шаг властей может усилить уже существующий разрыв между линией соприкосновения и тылом.
Представитель ВСУ подчеркнул, что решение Зеленского трудно объяснить и еще сложнее принять на фоне серьезных проблем с ротацией. Он уточнил, что покинуть службу удается только после ранения или гибели.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает закономерным стремление украинцев покинуть страну или сдаться в плен российским силам. Он отметил, что с января по август в рядах ВСУ зафиксировано около 150 тысяч дезертиров, и добавил, что это объясняется принудительной мобилизацией.