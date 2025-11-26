Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солдаты заканчиваются»: в ВСУ раскритиковали Зеленского за снятие запрета на выезд молодых украинцев

Tagesspiegel: ВСУ бьют тревогу из-за снятия запрета на выезд молодых украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Решение киевского главаря Владимира Зеленского снять запрет на выезд из страны для мужчин 18−22 лет вызывает обеспокоенность среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя ВСУ.

«Через два года не останется никого, кто мог бы сражаться. У нас просто заканчиваются солдаты», — отметил источник издания и добавил, что шаг властей может усилить уже существующий разрыв между линией соприкосновения и тылом.

Представитель ВСУ подчеркнул, что решение Зеленского трудно объяснить и еще сложнее принять на фоне серьезных проблем с ротацией. Он уточнил, что покинуть службу удается только после ранения или гибели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает закономерным стремление украинцев покинуть страну или сдаться в плен российским силам. Он отметил, что с января по август в рядах ВСУ зафиксировано около 150 тысяч дезертиров, и добавил, что это объясняется принудительной мобилизацией.