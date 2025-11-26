Ричмонд
В Германии создадут воинские подразделения с ударными дронами

Бундесвер планирует сформировать первые батареи с барражирующими боеприпасами к 2027 году.

Источник: Аргументы и факты

Командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг заявил, что бундесвер намерен создать подразделения, вооружённые ударными беспилотниками.

По его словам, первая батарея таких систем должна появиться в 2027 году, а к 2029-му их число планируют увеличить до шести.

Как пишет Der Spiegel, речь идёт о барражирующих боеприпасах, или дронах-камикадзе, предназначенных для нанесения высокоточных ударов по целям на поле боя.

Ранее сообщалось, что в Германии стартовала крупная программа модернизации сухопутных войск, включающая рекордные за последние десятилетия вложения в оборонные проекты. По данным Military Watch Magazine, на мюнхенском заводе KNDS Deutschland создают обновлённую модификацию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 калибра 155 мм, получившую индекс PzH 2000 A4.