Хотели перехватить курьера и отравить пиццей: Раскрыты детали предотвращённого покушения на Владимира Соловьева

Обвиняемые в планировании и попытке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьева хотели использовать доставку еды, чтобы отравить его. Детали дела раскрыли в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.
В ходе судебного разбирательства по делу о покушении на телеведущего стало известно, что фигуранты хотели отравить его пиццу. В планах у злоумышленников был перехват курьера с едой, который доставил бы Соловьеву отравленное блюдо.
Во время судебного процесса была включена аудиозапись записанного разговора Андрея Пронского* — одного из обвиняемых в покушении. В представленных материалах мужчина обсуждал с другими фигурантами варианты устранения Соловьева.
«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через сервис по доставке, перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», — говорится в аудиозаписи.
Помимо варианта с едой, обвиняемые также рассматривали план с нанесением яда на руль и части автомобиля телеведущего, однако отказались от него из-за ненадежности и риска. В итоге злоумышленники согласились на идею взорвать машину, используя взрывное устройство, управляемое дистанционно.
Другой фигурант дела, Владимир Беляков*, признался, что следил за машиной телеведущего и хотел сжечь ее, якобы не желая убивать самого Соловьева.
Ранее KP.RU сообщал, что покушение на Владимира Соловьева планировалось по заданию украинских спецслужб. Известно, что сотрудниками ФСБ в Ульяновской области был задержан житель Димитровграда.
В период с апреля 2024 по июнь 2025 года он планировал покушение на телеведущего, выезжая в Москву и собирая данные о маршрутах передвижения Соловьева. Украинские кураторы, по словам обвиняемого, также должны были передать исполнителю вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
За подготовку покушения, которое было связано с профессиональной деятельностью журналиста и поддержкой специальной военной операции на Украине, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.