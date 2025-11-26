Тошиюки Онума избрали президентом совета ICAO на 3 года

Представитель Японии Тошиюки Онума избран новым президентом совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Онума займет должность президента совета ICAO на 3 года с возможностью повторного избрания. Он вступит в свои полномочия 1 января 2026 года, заменив на этом посту Сальваторе Шаккитано, который был на должности президента совета ICAO последние 6 лет.
В январе этого года Онума был назначен постоянным представителем Японии при ICAO. Генеральным секретарем ICAO является Хуан Карлос Салазар из Колумбии.
Ранее сообщалось, что Россия не получила места в Совете Международной организации гражданской авиации на 2025−2028 годы.