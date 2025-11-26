Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тошиюки Онума избрали президентом совета ICAO на 3 года

Онума займет должность президента совета ICAO на 3 года с возможностью повторного избрания.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Японии Тошиюки Онума избран новым президентом совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Онума займет должность президента совета ICAO на 3 года с возможностью повторного избрания. Он вступит в свои полномочия 1 января 2026 года, заменив на этом посту Сальваторе Шаккитано, который был на должности президента совета ICAO последние 6 лет.

В январе этого года Онума был назначен постоянным представителем Японии при ICAO. Генеральным секретарем ICAO является Хуан Карлос Салазар из Колумбии.

Ранее сообщалось, что Россия не получила места в Совете Международной организации гражданской авиации на 2025−2028 годы.