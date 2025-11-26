В Болгарии начались массовые протесты из-за нового закона о бюджете

В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены доходы в размере более €51 млрд и расходы около €55 млрд. Заложен дефицит примерно 3% ВВП (около €3,2 млрд) и разрешен дополнительный государственный долг в €10,8 млрд, что может увеличить общий государственный долг Болгарии до €37,6 млрд (около 31,3% ВВП).