В Болгарии начались массовые протесты из-за нового закона о бюджете

Масштабный протест оппозиции против ключевых положений нового бюджета, который впервые будет в евро, парализовал центр Софии. На улицы в районе парламента, правительства и администрации президента вышли несколько тысяч человек, блокировав все входы и выходы в парламент, сообщает корреспондент ТАСС.
Участники акции требуют отказаться от повышения пенсионных отчислений на 2% и налога на депозиты, увеличить зарплаты в бюджетной сфере и перераспределить средства по различным направлениям.
В центре города работают усиленные полицейские наряды, а административные здания охраняет жандармерия. Протесты проходят и в других городах страны.
В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены доходы в размере более €51 млрд и расходы около €55 млрд. Заложен дефицит примерно 3% ВВП (около €3,2 млрд) и разрешен дополнительный государственный долг в €10,8 млрд, что может увеличить общий государственный долг Болгарии до €37,6 млрд (около 31,3% ВВП).