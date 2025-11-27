Bloomberg: Пентагон обвинил Alibaba и Baidu в сотрудничестве с армией Китая

В письме замминистра обороны Стивен Файнберг предложил главам комитетов палаты представителей и сената по Вооруженным силам США внести компании в список 1260H Пентагона. Это «черный список» китайских компаний от Минобороны США, куда вписывают организации, связанные с китайской армией. Попадание в этот список не влечет юридических последствий. Однако оно мешает оборонному сотрудничеству с США, служит предупреждением для американских инвесторов и вредит репутации.