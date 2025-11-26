Ричмонд
Латвия захотела разобрать ведущую в Россию железную дорогу

Правительство Латвии захотело разобрать железную дорогу, ведущую в Россию. Изучается возможность полностью демонтировать этот участок железнодорожных путей, сообщает LSM+ со ссылкой на президента Эдгарса Ринкевичса.

Источник: РИА "Новости"

Президент сказал, что до конца 2025 года будет проанализирован возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на восточной границе. Параллельно с этим Рига будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией. Ситуация прояснится в начале следующего года.