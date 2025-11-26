Ричмонд
Сын Трампа показал майнинг-ферму семьи в Техасе

По его словам, на ферме установлено около 35 тысяч серверов с системой жидкостного охлаждения.

Источник: Аргументы и факты

Соучредитель компании American Bitcoin и сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп опубликовал видео с семейной майнинг-фермы, расположенной в Техасе. В своём Instagram* он показал работу объекта и рассказал о его масштабах.

Он отметил, что на ферме установлено около 35 тысяч серверов с системой жидкостного охлаждения.

Эрик Трамп подчеркнул, что оборудование ежедневно добывает примерно 2% мирового запаса Bitcoin, при этом он отметил, что ферма способствует «защите сети» и работает круглосуточно.

Ранее Эрик Трамп заявил, что смог бы баллотироваться в президенты.

*Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.

