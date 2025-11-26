Решение РФ по Китаю нанесло удар Японии: Москва оказала «божественную помощь»

Россия и Китай приняли решение о безвизовом режиме для граждан двух стран. Жители РФ могут с одним заграничным паспортом въехать на территорию КНР с 15 сентября 2025 года. Москва примет ответные меры в ближайшее время, как заявил президент России Владимир Путин. Это решение Москвы ударило по Японии, пишет портал Sohu.