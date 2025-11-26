Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение РФ по Китаю нанесло удар Японии: Москва оказала «божественную помощь»

Sohu: Россия дала пощёчину Японии безвизовым режимом с Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай приняли решение о безвизовом режиме для граждан двух стран. Жители РФ могут с одним заграничным паспортом въехать на территорию КНР с 15 сентября 2025 года. Москва примет ответные меры в ближайшее время, как заявил президент России Владимир Путин. Это решение Москвы ударило по Японии, пишет портал Sohu.

В материале отмечается, что РФ прекратила авиасообщение с Токио, в то время как с Пекином у Москвы отношения, напротив, налаживаются.

«Россия внезапно “атаковала” Японию, оказав божественную помощь и точно добив Санаэ Такаити», — сказано в статье. Автор отмечает, что для Японии такое положение дел стало настоящей «пощечиной».

Отмена визового режима для россиян сказывается на взаимном турпотоке государств. За 2025 год показатели выросли на 30%. К концу декабря взаимный туристический поток России и Китая достигнет уже 3,5 миллиона поездок.