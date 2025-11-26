Россия и Китай приняли решение о безвизовом режиме для граждан двух стран. Жители РФ могут с одним заграничным паспортом въехать на территорию КНР с 15 сентября 2025 года. Москва примет ответные меры в ближайшее время, как заявил президент России Владимир Путин. Это решение Москвы ударило по Японии, пишет портал Sohu.
В материале отмечается, что РФ прекратила авиасообщение с Токио, в то время как с Пекином у Москвы отношения, напротив, налаживаются.
«Россия внезапно “атаковала” Японию, оказав божественную помощь и точно добив Санаэ Такаити», — сказано в статье. Автор отмечает, что для Японии такое положение дел стало настоящей «пощечиной».
Отмена визового режима для россиян сказывается на взаимном турпотоке государств. За 2025 год показатели выросли на 30%. К концу декабря взаимный туристический поток России и Китая достигнет уже 3,5 миллиона поездок.