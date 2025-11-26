В статье отмечается, что это «вопиющее дипломатическое пренебрежение» подчеркивает «глубокую некомпетентность» Каллас в политических вопросах. Она уже давно воспринимается как «воплощение максималистской позиции», которая заключается, по ее собственным словам, исключительно в «ослаблении России и поддержке Украины». В Responsible Statecraft указывают, что раз глава европейской дипломатии неспособна договориться о мире, то она — не дипломат, а препятствие на пути к миру.