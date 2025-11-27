Трамп пригрозил «высокой ценой» застрелившему нацгвардейцев в Вашингтоне

«Животное, которое нанесло огнестрельные ранения двум нацгвардейцам также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в сообщении американского президента в Truth Social.
Трамп также отметил, что госслужащие госпитализированы в две разные больницы. Позднее губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил, что они умерли от полученных ранений.
Стрельба произошла вечером 26 ноября на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома, сообщило управление полиции Вашингтона. Был задержан один подозреваемый. Мотивы стрельбы пока неясны.
Трамп во время инцидента находился во Флориде. В Белом доме сообщили, что проинформировали главу американского государства о произошедшем.
Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению Трампа для борьбы с преступностью.