Трамп пригрозил «высокой ценой» застрелившему нацгвардейцев в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями подозреваемому в стрельбе близ Белого дома, при которой были застрелены два служащих Национальной гвардии.

Источник: РБК

«Животное, которое нанесло огнестрельные ранения двум нацгвардейцам также тяжело ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — говорится в сообщении американского президента в Truth Social.

Трамп также отметил, что госслужащие госпитализированы в две разные больницы. Позднее губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси сообщил, что они умерли от полученных ранений.

Стрельба произошла вечером 26 ноября на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома, сообщило управление полиции Вашингтона. Был задержан один подозреваемый. Мотивы стрельбы пока неясны.

Трамп во время инцидента находился во Флориде. В Белом доме сообщили, что проинформировали главу американского государства о произошедшем.

Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению Трампа для борьбы с преступностью.

