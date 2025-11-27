ХАМАС обвинил Израиль в саботировании усилий посредников по ситуации в Рафахе

«За последний месяц движение прилагало значительные усилия вместе с различными политическими лидерами и посредниками для решения проблемы бойцов [в Рафахе] и их возвращения домой, а также представило конкретные идеи и механизмы для урегулирования этого вопроса, поддерживая постоянную связь с посредниками и администрацией США как одним из гарантов соглашения о прекращении огня. Однако оккупант свел на нет все эти усилия, выбрав язык убийств, преследований и задержаний, тем самым саботировав усилия посредников, которые проделали большую работу с различными международными акторами для прекращения страданий этих героических бойцов», — отмечается в заявлении, опубликованном в среду вечером в телеграм-канале движения.
Как отметили в ХАМАС, убийство и задержание Израилем бойцов группировки, которые оказались заблокированы в туннелях близ Рафаха, «является грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Газе». Движение призвало посредников оказать давление на Израиль, чтобы он позволил сторонникам ХАМАС «вернуться в свои дома».
Боевики ХАМАС, которые находятся за пределами линии разграничения, преимущественно сосредоточены в районе города Рафах на юге анклава. Сведения относительно их численности разнятся. Палестинское агентство Maan указывает, что речь идет о примерно 150 вооруженных сторонниках группировки. Катарский телеканал Al Araby сообщал, что близ Рафаха остается около 50−60 бойцов. По сведениям газеты The Wall Street Journal, Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200−300 человек.
Ранее ХАМАС уведомил посредников о готовности вывести своих бойцов из подконтрольной израильским военным «желтой зоны» и перевести их в другие части сектора. Однако такой подход не приняли Израиль и Соединенные Штаты. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из наиболее спорных на переговорах о реализации второго этапа плана по урегулированию конфликта, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.