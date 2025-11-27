ХАМАС обвинил Израиль в саботировании усилий посредников по ситуации в Рафахе

«За последний месяц движение прилагало значительные усилия вместе с различными политическими лидерами и посредниками для решения проблемы бойцов [в Рафахе] и их возвращения домой, а также представило конкретные идеи и механизмы для урегулирования этого вопроса, поддерживая постоянную связь с посредниками и администрацией США как одним из гарантов соглашения о прекращении огня. Однако оккупант свел на нет все эти усилия, выбрав язык убийств, преследований и задержаний, тем самым саботировав усилия посредников, которые проделали большую работу с различными международными акторами для прекращения страданий этих героических бойцов», — отмечается в заявлении, опубликованном в среду вечером в телеграм-канале движения.