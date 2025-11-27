Военные мятежники захватили власть в Гвинее-Бисау

«Африканская инициатива» отмечает, что после избрания в 2019 году Сиссоку обещал не баллотироваться на второй срок, однако позже изменил мнение и выдвинул свою кандидатуру на выборах. Во время своего правления он неоднократно говорил о трех попытках переворотов, но оппоненты утверждали, что президент сам инициировал политические кризисы, используя их как инструмент для давления на оппонентов.