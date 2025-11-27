Ричмонд
В Кремле заявили о разных каналах связи с Вашингтоном

Россия имеет разные каналы связи с США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Абу-Даби прошли переговоры России, США и Украины. По данным Politico, во время них российской стороне представили обновленный план США по урегулированию конфликта.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по этому поводу и что у Москвы есть разные каналы связи с Вашингтоном», — приводит газета слова Пескова.

На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало расшифровку беседы спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, которая прошла в октябре. Согласно ей, Уиткофф предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта, похожим на тот, что был разработан для Газы. Затем этот вопрос обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа.

Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия.

