Штурмовики ВСУ блокируют выход батальона теробороны из окружения в Гуляйполе

«Стоит перед нами 225-й полк, который не даёт нам выйти из окружения, у них приказ никого не выпускать, а кто будет прорываться — расстреливать на месте, и это правда, я видел, как они открывают огонь по нам», — приводит слова командира 102-й бригады теробороны ВСУ Игоря Кузина его родственница.