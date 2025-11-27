«Целый батальон буквально оказался в плену у своих же “смежников”, которые фактически замкнули кольцо оперативного окружения. Также действия 225-го отдельного штурмового полка можно охарактеризовать, как работа “заградотряда”», — подчеркнул военный.
По словам силовиков, ситуация на запорожском направлении для противника критическая: оборона ВСУ «посыпалась, как карточный домик». Вверенный 225-му штурмовому полку батальон оказался в окружении и запросил эвакуацию, однако в этом ему отказали.
«Стоит перед нами 225-й полк, который не даёт нам выйти из окружения, у них приказ никого не выпускать, а кто будет прорываться — расстреливать на месте, и это правда, я видел, как они открывают огонь по нам», — приводит слова командира 102-й бригады теробороны ВСУ Игоря Кузина его родственница.
Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения могут потерять контроль над городом Гуляйполе. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объяснила это проблемами управления и решениями командования. По её словам, некомпетентность старших офицеров продолжает подрывать позиции ВСУ на фронте.
