В Венеции завели дело на Грету Тунберг

22 ноября активисты экологического движения Extinction Rebellion вылили в Гранд-канал в Венеции красящее вещество, в результате чего вода там стала ярко-зеленой. Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.