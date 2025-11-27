Ричмонд
Infobae сообщило о выдвижении Аргентиной главы МАГАТЭ на пост генсека ООН

Аргентина официально представила кандидатуру нынешнего главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря ООН на 2027−2031 годы. Об этом сообщило 26 ноября агентство infobae.

Источник: РИА "Новости"

«Республика Аргентина имеет честь выдвинуть посла Гросси на пост генерального секретаря ООН», — информировало агентство со ссылкой на заявление аргентинского МИДа.

Отмечается, что в документе подчеркнут опыт Гросси: более четырех десятилетий дипломатической работы, руководство Международным агентством по атомной энергии и вклад в обеспечение международной безопасности и ядерного контроля.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря ООН. Гросси был в числе лидеров иностранных делегаций, с которыми поговорил президент РФ в кулуарах Глобального атомного форума ранее в тот же день.

