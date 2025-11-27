Infobae сообщило о выдвижении Аргентиной главы МАГАТЭ на пост генсека ООН

«Республика Аргентина имеет честь выдвинуть посла Гросси на пост генерального секретаря ООН», — информировало агентство со ссылкой на заявление аргентинского МИДа.
Отмечается, что в документе подчеркнут опыт Гросси: более четырех десятилетий дипломатической работы, руководство Международным агентством по атомной энергии и вклад в обеспечение международной безопасности и ядерного контроля.
Ранее, 25 сентября, сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря ООН. Гросси был в числе лидеров иностранных делегаций, с которыми поговорил президент РФ в кулуарах Глобального атомного форума ранее в тот же день.