Иранский МИД сообщил о состоявшихся переговорах между главами внешнеполитических ведомств Ирана и Франции — Аббасом Аракчи и Жаном-Ноэлем Барро.
Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также более широкий круг вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью.
По данным ведомства, министры обменялись оценками происходящего на Ближнем Востоке, обсудили конфликт на Украине и ряд глобальных вызовов. Особое внимание стороны уделили вопросам, касающимся мирного использования атомной энергии Ираном, подчёркивая важность совместных усилий по снижению напряжённости и поддержанию стабильности.
Аракчи отметил, что Тегеран подходит к диалогу максимально серьёзно и заинтересован в укреплении доверия вокруг своей ядерной программы. Он также выразил мнение, что Вашингтону следует отказаться от чрезмерно жёсткой позиции.
Россия и Иран продолжают сотрудничать в области мирной ядерной энергетики.