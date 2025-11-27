Ричмонд
Главы МИД Ирана и Франции обсудили ядерную программу

Министры также обменялись оценками происходящего на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Иранский МИД сообщил о состоявшихся переговорах между главами внешнеполитических ведомств Ирана и Франции — Аббасом Аракчи и Жаном-Ноэлем Барро.

Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также более широкий круг вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью.

По данным ведомства, министры обменялись оценками происходящего на Ближнем Востоке, обсудили конфликт на Украине и ряд глобальных вызовов. Особое внимание стороны уделили вопросам, касающимся мирного использования атомной энергии Ираном, подчёркивая важность совместных усилий по снижению напряжённости и поддержанию стабильности.

Аракчи отметил, что Тегеран подходит к диалогу максимально серьёзно и заинтересован в укреплении доверия вокруг своей ядерной программы. Он также выразил мнение, что Вашингтону следует отказаться от чрезмерно жёсткой позиции.

Ранее представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что.

Россия и Иран продолжают сотрудничать в области мирной ядерной энергетики.