Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с 320-летием морской пехоты

«Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры! Дорогие ветераны! 27 ноября в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается 320-я годовщина образования морской пехоты. Во все времена её личный состав отличался безупречным боевым мастерством, исключительной стойкостью и беспримерным мужеством, с честью нёс службу под девизом “Там, где мы, там — победа!” — говорится в заявлении.