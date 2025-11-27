В Финляндии рядом с российской границей начались военные учения

Как сообщалось ранее, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря текущего года. В них примут участие 6,5 тысячи человек. В мероприятиях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.