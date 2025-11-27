Politico: США готовы дать Украине гарантии безопасности только после заключения сделки

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что «мирный план», подготовленный американской стороной, по итогам переговоров с участниками конфликта на Украине был сокращен с 28 пунктов до 22. Он призвал называть проект «концепцией», а не полноценным планом. При этом в Белом доме заявляли, что у сторон осталось всего несколько разногласий по этим пунктам. Как сообщал CNN, существенные разногласия сохраняются как минимум по трем ключевым положениям плана — это сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО.