Politico: США готовы дать Украине гарантии безопасности только после заключения сделки

Вашингтон готов обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины только после заключения базового мирного соглашения. Об этом, по данным Politico, заявлял госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с европейскими коллегами.

Источник: Reuters

По словам одного из собеседников Politico, госсекретарь в общих чертах говорил и о других вопросах, которые необходимо решить после заключения сделки. Европейские коллеги посчитали, что Рубио говорил про территориальную целостность Украины и замороженные российские активы.

В Белом доме официально заявили, что любой окончательный мирный план будет иметь гарантии безопасности. «Администрация Трампа неоднократно подтверждала, что любая сделка должна обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины», — заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что «мирный план», подготовленный американской стороной, по итогам переговоров с участниками конфликта на Украине был сокращен с 28 пунктов до 22. Он призвал называть проект «концепцией», а не полноценным планом. При этом в Белом доме заявляли, что у сторон осталось всего несколько разногласий по этим пунктам. Как сообщал CNN, существенные разногласия сохраняются как минимум по трем ключевым положениям плана — это сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО.

