Прослушка WhatsApp: кто и как перехватывает тайные разговоры в мессенджере

Инцидент с опубликованной утечкой разговора, который якобы состоялся между помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, вскрыл системные проблемы безопасности коммуникаций.
Комментируя ситуацию с утечкой своей беседы, Ушаков отметил, что контакты обычно происходят по закрытой связи, но некоторые разговоры бывают и по WhatsApp*, и тогда их «кто-то каким-то образом может, видимо, послушать».
Любая переписка в мессенджерах не является приватной.
Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в комментарии для aif.ru разъяснил, кто реально имеет доступ к приватной переписке и звонкам в популярных мессенджерах.
«Владелец WhatsApp* компания Meta* имеет доступ к любой переписке мессенджера, к любой коммуникации, которая происходит по нему. Поэтому в принципе вполне сама и может быть вероятным источником утечки информации», — сказал Раевский.
Специалист подчеркнул, что все отправляемое в мессенджеры не может считаться приватным.
«Спецслужбы и правоохранительные органы страны, к которой относится мессенджер, могут получить к нему доступ. И опять-таки сама компания-провайдер сервиса тоже имеет доступ к информации. А уж кому она ее предоставит, в какой ситуации и для чего — это уже простор для фантазии, как говорится», — сказал Раевский.
Россия может запретить WhatsApp* на фоне скандала с утечками.
На фоне инцидента с Ушаковым возник закономерный вопрос о возможном запрете WhatsApp* в России. Раевский отметил, что такое решение может быть принято на политическом уровне.
«Могут запретить, а могут и не запретить. То есть такое решение, если и будет принято, то на политическом уровне, и здесь нет смысла гадать, как будет», — сказал эксперт.
Он также рекомендовал пользователям искать альтернативу популярным мессенджерам. «Альтернативу всегда надо искать, потому что любой сервис может прекратить работать по разным причинам», — подчеркнул специалист.
Доверять или нет WhatsApp* или любому другому мессенджеру должен решать сам пользователь, добавил собеседник издания.
«Если вы советник президента, то, наверное, не стоит доверять, а если просто хотите по сервису с друзьями или с женой поговорить, думаю, что, во-первых, особых секретов, которые кого-то сильно заинтересуют, не должно быть по идее, а во-вторых, вряд ли кто-то будет заморачиваться, чтобы вашу переписку украсть», — уверен Раевский.
Политический контекст утечки связан с мирными переговорами по Украине.
Инцидент с утечкой произошел на фоне интенсивных дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с aif.ru прогнозирует, что Владимир Зеленский в ближайшее время не подпишет мирный план президента США.
«Украина ни 27 ноября, ни в ближайшее время не подпишет мирный план США, это очевидно. Зачем? У них другая тактика, поэтому будут все тянуть до бесконечности. Цель Киева — продолжение конфликта, такую задачу перед ними поставили евроатлантисты. Они надеются протянут время до января 2026 года, когда Конгресс сможет включиться в работу и принять закон о поддержке Украины. Поэтому задача Трампа, стремящегося как можно скорее завершить конфликт, не допустить это. Иначе он окажется в нехорошем положении. Вот такая игра ведется, все остальное — маленькие поправки», — сказал Дробницкий.
Политолог прогнозирует, что конфликт продолжится, а к переговорам стороны вернутся только весной 2026 года.
«Мой прогноз — конфликт продолжится. Российская армия продолжит наступление, украинцы будут попадать в котлы. И к вопросу переговоров стороны вернутся весной», — заявил эксперт.
Трамп формирует закрытую команду переговорщиков, включая зятя.
Особый интерес представляет кадровый состав американской переговорной группы по урегулированию украинского конфликта. Дробницкий объяснил, почему президент Трамп включил в нее своего зятя Джареда Кушнера.
«Трамп переживает очередной период вдохновения или, так сказать, включенности в реальность. Он понимает, что доверять может очень немногим людям. Несомненно, президент США доверяет своему давнему другу Стивену Уиткоффу, в определенной степени вице-президенту Вэнсу, который ввел в переговорную группу своего друга министра Сухопутных войск Дэна Дрисколла. И, видимо, поскольку нельзя выключить из переговорного процесса Совет национальной безопасности и Госдеп, который подчинен Рубио, Трамп решил усилить группу еще одним своим человеком — зятем Джаредом Кушнером», — отметил Дробницкий.
По словам политолога, Кушнер представляет собой универсального солдата, который работает с Трампом еще с его первого президентского срока.
«Да, в какой-то момент их отношения явно охладились, но сейчас это уже неважно, так сказать, не до старых обид. Ведь Трампу, который практически в изоляции находится, нужны ультралояльные к нему люди. Он сейчас не верит вообще никому, кроме очень-очень ближних людей. А кто еще ближе, кроме семьи? Тем более что Кушнер, в общем, человек опытный», — сказал Дробницкий.
Никогда нельзя исключать «черного лебедя» в переговорном процессе.
Возвращаясь к своего прогнозу о продолжении украинского конфилкта в 2026 году, политолог при этом не исключил неожиданных поворотов в мирном процессе.
«Никогда нельзя исключать “черного лебедя”. То есть может произойти событие, которое ускорит процессы. Но опять же: ни Европа, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы действия Трампа по урегулированию конфликта в ближайшее время увенчались успехом. Они жизненно заинтересованы в обратном», — подытожил Дробницкий.
Термин черный лебедь ввел в оборот Нассим Николас Талеб — писатель философ и бывший трейдер с Уолл-стрит. Так называют редкое и маловероятное событие которое никто не ожидает, но которое оказывает огромное влияние на общество экономику политику или науку.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.