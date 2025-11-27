Прослушка WhatsApp: кто и как перехватывает тайные разговоры в мессенджере

«Украина ни 27 ноября, ни в ближайшее время не подпишет мирный план США, это очевидно. Зачем? У них другая тактика, поэтому будут все тянуть до бесконечности. Цель Киева — продолжение конфликта, такую задачу перед ними поставили евроатлантисты. Они надеются протянут время до января 2026 года, когда Конгресс сможет включиться в работу и принять закон о поддержке Украины. Поэтому задача Трампа, стремящегося как можно скорее завершить конфликт, не допустить это. Иначе он окажется в нехорошем положении. Вот такая игра ведется, все остальное — маленькие поправки», — сказал Дробницкий.