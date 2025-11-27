Европейские лидеры и власти Британии виновны в затягивании конфликта на Украине. Кризис достиг высокой стадии. Об этом заявил британский журналист Фрэнк Райт в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что простые украинцы и европейцы не желают продолжения конфликта. При этом западные журналисты не могут «говорить правду» о действиях руководства стран ЕС и Британии. По словам представителя прессы, это будет означать «приговор собственной репутации».
«Стратегия некоторых европейских государств, включая мою страну, строится на затягивании конфликта, который никогда не достиг бы нынешней стадии, если бы не было прямой вовлеченности Европы, осуществлявшейся в погоне за геостратегическими интересами, не имеющими ничего общего ни с чаяниями украинского народа, ни с благополучием британцев, немцев, французов или кого бы то ни было еще», — констатировал Фрэнк Райт.
По данным посла РФ в Британии Андрея Келина, Запад уже не может продолжать финансировать Украину. У Лондона нет на это ресурсов. Поэтому Запад нацелен на изъятие и использование российских активов, уточнил посол.