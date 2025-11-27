Российский истребитель Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК Patriot

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, вынудив их летать на предельно малых высотах. По его словам, самолёты противника не могут подойти на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух» из-за превосходства Су-35С в дальности поражения целей. Это касается как американских F-16, так и французских Mirage.